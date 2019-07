Detinguda una menor a Múrcia per fingir ser víctima d'una violació en grup

Agents de la Policia Nacional han detingut una menor de 17 anys com a presumpta autora d'un delicte de simulació de delicte després de denunciar falsament haver estat agredida sexualment per 3 joves, en un festival de música a Múrcia.

La menor detinguda havia denunciat prèviament l'agressió sexual soferta per tres joves quan era a l'exterior del recinte Firal La Fica durant la celebració de l'Animal Sound.

Segons va explicar en la denúncia, els joves la van abordar i la van portar a un lloc pròxim a l'estacionament de l'Auditori i allà la van forçar a mantenir relacions sexuals.

Posteriorment i un cop finalitzat l'acte sexual, els individus se'n van anar. Així mateix havia manifestat que els agressors li havien sostret el telèfon mòbil.

El Grup de Menors de la Brigada Provincial de Policia Judicial de la Prefectura Superior de Policia Nacional de la Regió de Múrcia va iniciar una investigació en la qual van observar incongruències tant en la informació aportada per la víctima com en les declaracions efectuades sobre persones que havien estat abans i després de la comissió del fet.



En reconstruir pas a pas l'itinerari de la denunciant, els policies van detectar que hi havia algunes peces que no encaixaven.

En el visionat de les càmeres de seguretat de la zona, no s'observa la presència de la menor, i tampoc en les hores en què suposadament van passar els fets descrits per la mateixa. Davant d'aquests fets els agents van arribar a dubtar de la veracitat del denunciat.

Un cop obtingut tots els indicis necessaris i verificats que la denunciant i suposada víctima d'agressió sexual havia fingit el fet delictiu, els investigadors van procedir a la detenció de la mateixa com a presumpte autora d'un delicte de simulació de delicte.

La menor va acabar reconeixent que l'agressió mai es va produir, que havia estat amb un amic i en una badada li havien sostret el telèfon mòbil.

La Policia Nacional recorda que denunciar fets delictius que mai s'han comès implica responsabilitat penal, així com del perjudici que ocasiona detreure efectius policials per investigar falsos delictes que, a més, solen generar alarma social entre la població.