La Fiscalia demana la imputació del BBVA pels pagaments «il·lícits» que va fer a Villarejo

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al jutge que imputi el BBVA per suborn, revelació de secrets i corrupció en els negocis pels pagaments «il·lícits» que va fer a l'excomissari José Villarejo i que van afectar «diverses àrees sensibles del banc i diversos executius» durant «un perllongat període». Els fiscals del cas Tàndem van presentar al jutge Manuel García Castellón un informe demanant que s'investigui el BBVA com a persona jurídica, en el qual indiquen que un dels directius del banc va cobrar «dons» de l'excomissari per aconseguir-li contractes amb el banc.

A l'informe també rebutgen la petició del banc de personar-se com a part perjudicada i detallen les raons per les quals volen investigar el banc per «múltiples» delictes. Un d'ells, el de corrupció en els negocis, respon als suposats regals o comissions que, segons fonts fiscals, va poder cobrar un dels directius del BBVA imputat en la causa a canvi de facilitar els contractes amb el Grup Cenyt, propietat de Villarejo.

La Fiscalia estableix que aquests contractes a Cenyt, que es van estendre de 2004 a 2017, van afectar àrees sensibles de l'entitat i diversos dels seus executius, i es van produir quan Villarejo estava encara en actiu a la Policia Nacional. És precisament per la seva condició de policia que el banc no podia contractar-lo per a tasques d'espionatge com les que va encarregar a l'excomissari el 2004 davant d'una OPA hostil de Sacyr.

D'aquesta incompatibilitat per ser policia i espia a la vegada neix la petició d'imputació pel delicte de suborn actiu, ja que, explica Anticorrupció, les contractacions van tenir com a objecte «serveis d'intel·ligència i d'investigació de naturalesa patrimonial i caràcter il·lícit». I és que Villarejo va poder accedir a «seguiments personals», a les «comunicacions» i a «documentació bancària» dels espiats gràcies als seus contactes a la Policia com a membre del cos.

Per part seva, el BBVA va revelar que ha aportat al jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón «troballes rellevants» sobre l'espionatge que l'entitat va encarregar a Villarejo i va reiterar el seu compromís amb la llei després que la Fiscalia hagi sol·licitat la imputació del banc. El president del BBVA, Carlos Torres Vila, va assegurar en un comunicat que continuarà «col·laborant activament amb la justícia» per aclarir els fets, tal com ha succeït des de l'obertura d'aquesta novena peça separada de l'operació Tàndem.