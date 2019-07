Fracassa la segona votació per la investidura de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez perd la segona votació per a la seva investidura, tal i com estava previst des de minuts abans d'iniciar-se la sessió. La negociació entre el PSOE i Podem ha fracassat i els de Pablo Iglesias no han donat suport al socialista. Unides Podem –que inclou els diputats d'En Comú Podem- han optat per abstenir-se i no donar suport a la investidura, malgrat les ofertes i contraofertes que han intercanviat, i la seguretat que un vot a favor comportaria un govern d'esquerres donada la predisposició d'ERC i Bildu a facilitar la investidura sense haver-la negociat. Així les coses, Pedro Sánchez marxa de la sessió amb només 124 vots del PSOE i el PRC a favor, 67 abstencions –entre les que hi ha els d'Unides Podem, ERC i Bildu-, i 155 escons en contra que han agrupar a PP, Cs, Vox, JxCat, Coalició Canària i Navarra Suma.

El candidat del PSOE no se n'ha sortit en aquesta primera investidura. Ni la primera ni la segona votació ha atorgat majoria suficient al socialista per poder revalidar el càrrec de president del govern d'Espanya. La segona votació s'ha saldat amb 124 vots a favor provinents del PSOE i els regionalistes càntabres; 155 'no' de les files de PP, Cs, Vox, JxCat, CC i Navarra Suma; i les 67 abstencions de la mà d'Unides Podem, ERC, Bildu, el PNB i Compromís.

Des del punt de vista més català, els independentistes aquí han votat per separat. JxCat s'ha mantingut en el seu vot contrari a la investidura en considerar que el PSOE no ha tingut en compte el conflicte sobiranista, no ha fet cap oferta per a Catalunya i es continua rebutjant el dret a l'autodeterminació. ERC, en canvi, ha canviat el 'no' de la primera votació per l'abstenció. Els republicans, junt a Bildu, han volgut fer aquest gest per intentar facilitar un govern d'esquerres i evitar una nova convocatòria electoral que pogués portar una coalició de dretes, apel·lant així a la "responsabilitat" de PSOE i Podem.

Així hem viscut la jornada en directe

Segueix la sessió del ple d'investidura de Pedro Sánchez.