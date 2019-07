Johnson promet que hi haurà Brexit el proper 31 d'octubre «costi el que costi»

Boris Johnson es va convertir en el nou primer ministre del Regne Unit, després de rebre l'encàrrec formal de la reina, Isabel II, de formar Govern, prometent que el 31 d'octubre -nova data límit- hi haurà Brexit «sense peròs ni condicions, costi el que costi i amb un acord millor». «Acabo de veure la reina, que m'ha convidat a formar Govern i he acceptat», va explicar Johnson en les seves primeres declaracions com a primer ministre davant del número 10 de Downing Street.

Johnson va ratificar la seva promesa que «el Regne Unit sortirà de la Unió Europea el 31 d'octubre sense peròs ni condicions», per deixar enrere «tres anys en els quals aquest país s'ha convertit en ostatge de les velles discussions de 2016», en al·lusió al referèndum sobre la pertinença del país al bloc comunitari. El nou primer ministre va prometre que aconseguirà «un nou acord, un acord millor», tot i que la Unió Europea ha reiterat en diverses ocasions que l'únic text possible és que el que ja hi ha sobre la taula i que el Parlament britànic va rebutjar fins a tres vegades, precipitant la dimissió de Theresa May.

May es va sotmetre a l'última sessió de control al Parlament abans de renunciar definitivament al càrrec i ho va fer protagonitzant un xoc dur amb el líder laborista, Jeremy Corbyn, a qui fins i tot va animar a dimitir. Corbyn va retreure a May que la pobresa infantil, la dels pensionistes i la dels treballadors s'ha disparat, a més que el nombre de persones sense llar també ha augmentat. «Som el cinquè país més ric del món, està malament que la gent dormi al carrer», va argumentar.

Destacats membres del Govern de Theresa May, entre ells el titular de Finances, Philip Hammond, van dimitir i el Partit Laborista va amenaçar amb una moció de censura el mateix dia en què Johson es va convertir primer ministre del Regne Unit, en una mostra dels obstacles que haurà de superar el nou líder conservador per complir la seva promesa de fer realitat el Brexit.