JxCat referma el seu «no» a la investidura de Sánchez

JxCat no canviarà el seu vot a la investidura del socialista Pedro Sánchez. En els càlculs del govern espanyol en funcions, els diputats de JxCat no eren necessaris ni decisius, i per això s'han implicat poc en la negociació. Però després dels dos darrers dies, la portaveu de la formació al Congrés, Laura Borràs, ha fet públic aquest dijous al matí que els seus diputats tornaran a votar 'no' com ja van fer en el primer intent d'investidura. A través de Twitter, Borràs ha dit que JxCat vota 'no' perquè Catalunya espera un 'sí'". "Cal un sí a la política per donar resposta a les aspiracions de la majoria dels catalans. Pedro Sánchez sembla dir 'no' a la investidura. Per dir 'sí' a la política, ens hi trobarà sempre. No tenen ni sentit d'Estat, ni sentit comú", assegura a la xarxa. De la mateixa manera, el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha expressat en el mateix sentit amb una piulada on explica que "sense una proposta per donar la veu al poble de Catalunya, la posició continua essent de votar no a la investidura de Pedro Sánchez", tot agraint el paper dels seus diputats al Congrés.