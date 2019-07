L'exfiscal especial Mueller declara que no va exonerar Trump d'obstruir la justícia

L'exfiscal especial nord-americà Robert Mueller va defensar davant el Congrés la seva investigació sobre la ingerència russa a les eleccions presidencials de 2016, alhora que va reafirmar que les indagacions no van exonerar l'actual mandatari, Donald Trump, d'un delicte d'obstrucció a la justícia. Mueller va comparèixer a la Cambra de Representants en la primera de les dues audiències que podrien arribar a provocar conseqüències per al president nord-americà i també per als demòcrates, que segueixen dividits davant la possibilitat d'impulsar un procés de destitució parlamentària o esperar-se fins a la celebració de les presidencials.

L'exdirector de l'FBI, que va passar 22 mesos investigant la ingerència russa a les eleccions presidencials de 2016, inclòs el comportament de Trump com a candidat i el del seu equip, va comparèixer primer davant la Comissió Judicial de la Cambra de Representants. El president d'aquesta comissió, el demòcrata Jerrold Nadler, va elogiar Mueller i va destacar que ningú està «per sobre de la llei», tampoc el president Trump.



Gran expectació

Mueller, de 74 anys, va arribar envoltat de fotògrafs fins a la sala en què va comparèixer i es va mostrar tranquil durant la seva declaració. «L'obstrucció a la justícia colpeja el nucli dels esforços del Govern per conèixer la veritat i que els que van cometre irregularitats rendeixin comptes», va dir l'exfiscal especial nord-americà.