Onze detinguts amb 53.824 plantes de marihuana a Múrcia, Alacant i Almeria

La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa internacional dedicada al cultiu de marihuana a gran escala a les províncies d'Almeria, Múrcia i Alacant, amb la detenció d'11 persones i la confiscació de 53.824 plantes de marihuana, 71,5 quilos d'haixix, 2,5 d'èxtasi i 33 de marihuana envasada. Les detencions es van efectuar dins de l'operació Acantha II a les localitats de Níjar (Almeria), San Juan, Elda, Petrer, Dénia i Campello (Alacant), així com han estat intervinguts a més sis vehicles, material tecnològic i una pistola detonadora. La primera fase d'aquesta important operació policial va concloure el mes de setembre de l'any 2017 amb l'arrest d'un altre presumpte membre d'aquesta trama després que agents d'aquest cos localitzessin a la localitat de Níjar un conjunt de finques hivernades on hi havia un total de 41.500 plantes de marihuana. Va ser llavors quan els responsables de la investigació van obtenir indicis de l'existència d'un entramat de persones que de forma organitzada es dedicaven al cultiu a gran escala de marihuana i al tràfic d'estupefaents.