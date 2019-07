El pitjor naufragi de l'any al Mediterrani: 150 persones mortes quan intentaven arribar a Europa

L'Agència de l'ONU per als Refugiats ha alertat que unes 150 persones haurien mort en un naufragi davant les costes de Líbia en l'intent d'arribar a Europa. El portaveu d'ACNUR, Charlie Yaxley, ha assegurat que s'ha produït un "gran naufragi" on haurien sobreviscut unes 150 persones de les 300 a bord de dos vaixells que sortien de Líbia.



"Si es confirmen aquestes xifres, seria la pèrdua més gran de vides al Mediterrani aquest 2019", ha avisat Yaxley. Per això, ACNUR ha exigit un "canvi" per redreçar aquesta situació. "És urgent salvar vides al mar", ha afirmat. Els supervivents haurien sigut retornats a Líbia, segons diversos mitjans internacionals. Aquest país nord-africà viu una guerra civil des del 2014.





#ULTIMAHORA

Hasta 150 muertos ahogados en otro naufragio frente a las costas de Libia.

¿Quién responderá por sus muertes? Si fueran blancos y occidentales, llenarían portadas pero estas vidas son invisibles a los ojos de quienes imponen políticas inhumanas a los más vulnerables. https://t.co/ta1fenKaGM — Open Arms (@openarms_fund) July 25, 2019