Presó provisional per a un sacerdot per abusar de menors a Galícia

Una jutge va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per al sacerdot salesià del col·legi Maria Auxiliadora de Vigo que va ser detingut per suposats abusos a diversos menors que participaven en un campament a la localitat pontevedresa de Cambados. Al sacerdot se li atribueixen delictes d'abús sexual a menors. Respecte a dues de les víctimes dels abusos han estat tipificats com a continuats.

La jutge que porta el cas va prendre declaració dimarts a quatre dels menors víctimes d'abusos sexuals, així com al sacerdot, que va passar a disposició judicial a última hora de la tarda.

Els fets haurien ocorregut dissabte passat, quan el religiós, d'uns 40 anys, va ser sorprès per diversos nens tenint «comportaments inadequats» amb altres menors, de manera que diumenge les famílies van denunciar els fets als jutjats de Vigo, on el sacerdot va ser cridat a declarar. No obstant això, el cas ha estat derivat al jutjat de Cambados, que serà el que porti el tema a causa del fet que els fets han tingut lloc en aquest municipi.

Tal com va explicar el centre escolar, dissabte passat diversos participants en el campament van posar en coneixement d'una educadora alguns fets «contraris al codi de conducta per a la protecció de menors i adults vulnerables» que s'aplica a l'escola. Immediatament es va apartar del seu treball amb els menors el salesià implicat.