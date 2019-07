Sánchez culpa Podem de rebutjar «una oportunitat històrica»

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha "lamentat" aquest dijous durant la seva intervenció al debat d'investidura que la seva formació i Podem hagin perdut "l'oportunitat històrica" de constituir un govern d'esquerres que donés viabilitat al projecte progressista que encarnen les dues formacions. N'ha culpat la formació de Pablo Iglesias que –segons ha dit- ha vist el programa com una "qüestió secundària" en aquestes negociacions. Segons el candidat a la investidura, Iglesias no ha entès que cal "un govern coherent i cohesionat, no dos governs en un govern", mentre que el PSOE ha demostrat "una noble voluntat d'acord" amb una proposta "respectuosa, honesta i sensata". El líder del PSOE ha assenyalat també les dues formacions de la dreta, PP i Cs, que no han accedit a abstenir-se per evitar que la investidura depengués de les formacions independentistes buscant –ha dit- un "pretext" per fer oposició.

Sánchez ha prés la paraula pocs minuts després que Podem hagi anunciat l'abstenció que el deixa sense la investidura. Ha "lamentat constatar que persisteix el bloqueig parlamentari" i ha assegurat que ha actuat "perquè la investidura no depengués en exclusiva de formacions independentistes".

Sánchez també ha llançat un missatge als ciutadans assegurant que "Espanya ha vençut unida als majors desafiaments i reptes i ho tornarà a fer", i "passi el que passi avui" sempre podrà "comptar amb el PSOE". Per això els ha demanat el suport per a la seva investidura en el futur.