Sánchez truca a Iglesias per confirmar-li que rebutja les exigències de Podem

El candidat socialista a la Presidència del Govern, Pedro Sánchez, va trucar al líder de Podem, Pablo Iglesias, per traslladar-li que no està disposat a concedir al seu partit competències en aquelles matèries sobre les quals volia tenir poder de gestió al govern de coalició que havia ofert el PSOE. En concret, segons van informar fonts de Podem, Sánchez va deixar clar a Iglesias que no està disposat a cedir competències a Treball, Hisenda, Igualtat ni Transició Ecològica i Igualtat i que aquesta era la seva «última paraula». Això implica que el candidat a la investidura no té previst fer al partit morat una nova oferta per intentar acordar un govern de coalició abans de la segona votació d'investidura que tindrà lloc al Congrés avui al migdia.

La vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, es va reunir al matí amb el secretari d'Acció de Govern, Pablo Echenique, que lidera l'equip negociador morat. Aquesta trobada va acabar sense acord. Podem tenia intenció de reprendre la negociació a la tarda, però des del Govern van llançar un ultimàtum en instar el partit morat a dir si acceptava o no l'última oferta que havien posat sobre la taula els socialistes.

Durant la tarda, Calvo va presidir la reunió de subsecretaris a la Moncloa, però també va mantenir els contactes telefònics amb Echenique, amb qui va parlar diverses vegades. Després va ser el propi Sánchez qui va trucar a Iglesias per comunicar-li la seva negativa a cedir davant les peticions de Podem. El president del Govern en funcions va insistir al líder del partit morat que l'última proposta socialista és una «bona oferta». Fonts socialistes van explicar que en aquesta conversa telefònica, Sánchez va transmetre a Iglesias la necessitat de desbloquejar la situació perquè «Espanya segueixi avançant».

A darrera hora del dia, el PSOE va fer públic el document amb les demandes presentades per Unides Podem durant la negociació per formar un govern de coalició. En el mateix s'inclou una vicepresidència de Drets Socials i Mediambientals amb competències distribuïdes en cinc ministeris. En aquest sentit, Podem demanava, entre altres coses, competències de Treball i Seguretat Social, Igualtat, Transició Energètica, Medi Ambient i Drets dels Animals.

El PSOE també va revelar que l'última oferta realitzada per Sánchez incloïa una vicepresidència d'Afers Socials per a Irene Montero i tres ministeris: Habitatge i Economia Social ; Sanitat, Assumptes Socials i Consum, i Igualtat.

Per part seva, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va assenyalar respecte a les negociacions per formar Govern que «ha d'haver-hi generositat i una mirada més enllà del partidisme». «Espero que hi hagi un govern, simplement desitjo que hi hagi un executiu que sigui capaç de començar a donar respostes als grans reptes que té Espanya», va assenyalar el president valencià. Puig va destacar que per a la Comunitat Valenciana «és fonamental que hi hagi un govern» amb el qual es pugui «interlocutar» i es puguin «arribar a acords» en qüestions bàsiques, com el finançament autonòmic.

Paral·lelament, el Partit Popular va difondre un vídeo a les xarxes socials per denunciar que les negociacions entre el PSOE i Podem són només sobre «butaques». «Ha acabat ja Pedro Sánchez de canviar cromos amb Podem?», es preguntava al seu compte oficial de Twitter.