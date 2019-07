Troben el cos d'un jove darrere d'una nevera als EUA 10 anys després de desaparèixer

La Policia d'Iowa, als EUA, va confirmar que el cos sense vida trobat durant unes obres en un supermercat és el de Larry Ely Murillo-Moncada, un jove que va desaparèixer el novembre de 2009 a l'edat de 25 anys. Les proves d'ADN van confirmar que el cadàver trobat darrere d'un congelador d'una botiga de la cadena No Frills Supermarket és el de Murillo-Moncada, que va desaparèixer fa deu anys després de sortir de casa enmig d'una tempesta de neu. Així mateix, la roba del cadàver, que va ser trobada el gener d'aquest any, coincidia amb la descripció de la que el jove portava quan va ser reportat com a desaparegut.

La mare de Murillo-Moncada va explicar a la policia que el seu fill portava temps «pensant que algú el perseguia» i prenent antidepressius. Els pares van informar a la policia que el seu fill va desaparèixer després d'haver sortit corrents de casa enfadat i que, probablement, «actuava de manera irracional» pels medicaments que estava prenent. Per la seva banda, els treballadors del supermercat van justificar que el jove passés deu anys mort darrere d'un congelador explicant que aquestes màquines «fan molt de soroll i van tapar els seus crits d'auxili» en el moment de l'accident.