Baixa traïció a les urnes

PSOE i Podem han traït les urnes, ho admet Sánchez en destacar que la seva investidura pactada estava «garantida». Cap votant de tots dos partits a les generals podia considerar-se escandalitzat, ni tan sols sorprès, davant la hipòtesi d'una aliança amb el seu veí. Fins i tot els socialistes que abominen d' Iglesias prefereixen un executiu amb un soci tan irritant a l'anul·lació de les eleccions. Per tant, només falta adjudicar els percentatges de culpabilitat en el desastre de l'esquerra. També aquí serveix la intervenció presidencial, que destaca la superioritat aclaparadora dels socialistes sobre els seus fills. Arran de les eleccions, i després de la votació d'ahir, només es podia investir Sánchez. I Sánchez no ha estat investit, per quarta votació consecutiva sense cap excepció. No ho aconsegueix amb Ciutadans, ni amb Podem, ni amb Esquerra, ni amb el PNB, el problema està només en els altres?

No s'ha registrat una alta traïció a les urnes, sinó una baixa traïció grollera. Els negociadors o negociants de PSOE i Podem queden sumits en el ridícul, fins i tot en la proposta agònica d'Iglesias per millorar el suspens de la sessió. Llevat que l'autoderrota de l'esquerra no correspongui a un fracàs, sinó a una voluntat deliberada. En aquest cas, la pulsió suïcida se suma al menyspreu als votants.

Si no hi ha investidura, guanyen els que no la desitjaven. En concret, PP, Vox i Ciutadans, per aquest ordre. Sense oblidar el dany col·lateral a Albert Rivera, condemnat a perpetuïtat a crossa del partit conservador dominant. Des del seu bàndol, l'«adolescent capritxós» ni tan sols dissimula la seva adscripció única. Els partits d'esquerra s'han independitzat dels seus votants, les perspectives de futur afavoreixen la dreta. Només Esquerra i PNB van apostar per la sensatesa. La traïció a les urnes portarà les urnes a traïció.