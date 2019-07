Brussel·les transmet a Johnson que l'acord del Brexit és «l'únic possible»

El president de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker, va transmetre al primer ministre britànic, Boris Johnson, que l'acord sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE) pactat entre Londres i Brussel·les és «el millor i únic possible», després que el nou líder conservador hagi demanat renegociar el document.

Juncker també va indicar al mandatari britànic que la Comissió sí que està disposada a afegir més contingut a la declaració política que acompanya l'acord de sortida i estableix les línies generals sobre la futura relació entre Londres i Brussel·les. Igualment, el polític luxemburguès es va mostrar disposat a «analitzar qualsevol idea plantejada pel Regne Unit, sempre que sigui compatible amb l'acord de sortida».

Per part seva, Johnson va advertir al president de la Comissió Europea que l'abolició de la clàusula de salvaguarda irlandesa és necessària per arribar a un acord per al Brexit. Segons va informar un portaveu oficial del número 10 de Downing Street, el nou primer ministre britànic va reiterar a Juncker la seva intenció d'arribar a un consens, però li va recordar que l'acord en els seus termes actuals ha estat rebutjat tres vegades pel Parlament britànic.

Paral·lelament, el cap negociador europeu per al Brexit, Michel Barnier, va transmetre als Vint-i-set que les demandes de Johnson de renegociar l'acord de sortida per eliminar la clàusula de salvaguarda irlandesa són «inacceptables».

En un altre ordre de coses, el nou cap del Govern britànic s'ha envoltat d'un equip de ministres dominat per acèrrims partidaris del Brexit i representants de l'ala més dretana del Partit Conservador. Tots han hagut de comprometre's a avalar la sortida del Regne Unit de la UE el 31 d'octubre. El ministre d'Economia serà Sajid Javid, un gran admirador de Margaret Thatcher, mentre el titular d'Exteriors serà Dominic Raab, ministre per al Brexit a l'Executiu de Theresa May.