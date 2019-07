Detenen una menor a Múrcia per una falsa denúncia d'agressió sexual

Agents de la Policia Nacional van detenir una menor de 17 anys com a presumpta autora d'un delicte de simulació de delicte després de denunciar falsament haver estat agredida sexualment quan es dirigia a un festival de música a la ciutat de Múrcia per part de tres joves. La menor arrestada va denunciar una agressió sexual perpetrada per tres joves quan era a l'exterior del recinte Firal La Fica. Segons el relat de la noia, aquests tres joves la van abordar i portar a un lloc proper a l'estacionament de l'auditori i allà la van forçar a mantenir relacions sexuals. Posteriorment, els individus van marxar del lloc després de sostreure-li el telèfon mòbil. La Policia va iniciar una investigació en la qual els agents van observar un seguit d'incongruències. Finalment, la menor va acabar reconeixent que l'agressió mai es va produir i que en una badada li havien sostret el telèfon mòbil.