El jutge confirma la fi d'un web que actuava com a magatzem d'enllaços il·legals

Nou cop a la pirateria a internet. Els jutjats centrals del Contenciós Administratiu de Madrid han autoritzat el tancament de les pàgines web grantorrent.com i grantorrent.net, que oferien il·lícitament enllaços de descàrrega a centenars de continguts «pirates», a instàncies d'una denúncia presentada per la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics d'Espanya (Fedicine).

Els distribuïdors van presentar el març de l'any passat davant la Secció Segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual del Ministeri de Cultura i Esport (CPI) una denúncia en la qual reclamaven el tancament del web, un dels més importants a nivell mundial i amb un fort impacte per als continguts de cinema. Sumava més de 9 milions de visites mensuals i en algunes èpoques del seu funcionament s'havia col·locat a prop del rànquing global de les 100 webs més visitats, segons Fedicine.

Els jutjats de Madrid han permès l'execució de les mesures de protecció de la propietat intel·lectual que proposava la Comissió de Propietat Intel·lectual, com bloquejar l'accés al web i a qualsevol subdomini específic i derivats, així com als cercadors com Google o Yahoo, i l'eliminació dels seus enllaços als seus sistemes i resultats de cerca.

Estela Artacho, presidenta i directora general de Fedicine, va assenyalar que els continguts als quals es permetia l'accés eren principalment pel·lícules i sèries i fins i tot «tenien una secció específica dedicada als últims llançaments cinematogràfics».