El líder del PSOE avisa que no llença la tovallola tot i el «profund error» d'Iglesias

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va assegurar hores després que el Congrés tombés la seva investidura, que no llença la tovallola, i va fer una crida a les altres tres grans forces, Podem, PP i Ciutadans, per desbloquejar la situació. Sánchez va assegurar a més, en una entrevista a Telecinco, que es posa a treballar «ja» perquè hi hagi un Govern com més aviat millor i perquè la situació no desemboqui en eleccions.

El líder socialista va lamentar que «per segona vegada» el líder de Podem, Pablo Iglesias, hagi impedit construir un Govern progressista. Segons la seva opinió, Iglesias ha comès un «profund error» del qual probablement estigui sent ja conscient, i ha portat la seva organització «a un carreró sense sortida», quelcom que va admtre no entendre perquè l'oferta socialista era «responsable, respectuosa i generosa». En tot cas, va insistir que ell no es resigna, i va dir en diverses ocasions al llarg de l'entrevista la mateixa frase: «No llenço la tovallola».

Sánchez va destacar que Espanya necessita un Executiu per afrontar moltes tasques urgents, entre elles els Pressupostos de l'Estat, els europeus i les conseqüències del Brexit, i per desenvolupar polítiques relatives a l'ocupació, les pensions, la revolució digital o la lluita contra la pobresa i la desigualtat. Per això, malgrat admetre que se sent «frustrat» personalment per allò succeït, Sánchez va afirmar que no es pot permetre aquesta frustració en l'àmbit polític.

Per part seva, el responsable del Comitè Negociador de Pactes de Podem, Pablo Echenique, va explicar que després de la fallida sessió d'investidura no hi ha hagut cap contacte entre la seva formació i el PSOE i, en aquest sentit, va dir entendre que ara els socialistes necessiten un període de reflexió, així com va destacar que estan disposats a reprendrre les negociacions si els ho proposen.

«No hi ha hagut més interlocucions amb el PSOE. Ells han de reflexionar i decidir si s'avenen a comprendre que sense majoria absoluta cal respectar els aliats i no demanar el vot gratis. Això necessitarà una sèrie de dies de reflexió», va assenyalar Echenique, que va destacar que estan disposats a seure «en el moment que ens truqui i ho demani».

El cap de la negociació de Podem va aclarir que dins del partit polític ha matisos, tot i que hi ha hagut acord en allò fonamental. «En una situació policia tan complicada és normal que hi hagi diferents posicions, al final tots estem d'acord que l'abstenció és la millor manera de deixar la porta oberta a seure amb el PSOE a parlar», va assenyalar.

Per part seva, el PP es manté ferm en el «no» i així serà també al setembre, si hi hagués investidura, confiat que repetir les eleccions serviria per reagrupar el centre dreta, mentre que Cs tampoc s'aparta del seu veto a Pedro Sánchez, encara que reconeixen de tornar a les urnes podria passar-li factura.

Els «populars» estan convençuts que podrien millorar la seva marca en uns nous comicis, com li va passar a Mariano Rajoy el 2016, que va aconseguir catorze escons més, de 123 a 137 diputats. No obstant això, hi ha altres dirigents que estan convençuts que al PP li aniria molt millor que hi hagués un govern de coalició PSOE-Units Podem i amb el desgast que vaticinen, en un any podrien disparar-se les expectatives de vot del Partit Popular.

Ciutadans se la juga molt més si es manté el bloqueig institucional i fos necessari tornar a votar el 10 de novembre perquè és en aquesta direcció cap a on apunten alguns sondejos i, a més, al contrari que el PP, la repetició de 2016 va restar vuit escons als taronges (de 40 a 32). Segons algunes fonts del grup parlamentari, Cs arriscaria bastant en aquest escenari i són conscients que podrien perdre pes parlamentari.

Paral·lelament, la portaveu de JxCat, Laura Borràs, va assenyalar que si el PSOE vol el suport de la seva formació en una altra investidura només necessita «que tornin a la taula de diàleg, i que Pedro Sánchez s'assegui al lloc d'on es va aixecar». Borràs va recordar que el seu partit tenia 155 raons per votar en contra de la investidura i precisament han estat 155 els «nos» apareguts a la votació. «Una xifra funesta per a nosaltres», va dir.

El portaveu parlamentari d'ERC, Gabriel Rufián, va prometre que la seva formació farà «tot el possible» per intentar fomentar «un diàleg, una negociació i un acord» entre PSOE i Podem.