El responsable d'Hisenda de Cs dimiteix del càrrec i deixarà de ser diputat

El responsable d'Hisenda de Ciutadans, Francisco de la Torre, va comunicar a la direcció del partit que abandona el seu lloc al Comitè Executiu Nacional de la formació i va avançar la seva intenció de deixar l'escó al Congrés dels Diputats el proper mes de setembre. De la Torre va assegurar haver pres la decisió després de ser apressat pel secretari general del partit, José Manuel Villegas, i va lamentar que s'hagi desmantellat l'equip econòmic amb el qual va començar a treballar i que ara dirigirà Marcos de Quinto. La renúncia de De la Torre es suma a altres recents dimissions com la del responsable d'Economia Toni Roldán, que va deixar els seus llocs de responsabilitat per desavinences amb l'estratègia política marcada per Albert Rivera, o l'eurodiputat Javier Nart, que va cessar de l'executiva.

Rivera va ampliar l'executiva per reforçar el seu control del partit, envoltant-se de persones afins, després de les crítiques internes que han motivat també la sortida del partit d'alguns dels seus fundadors, com Francesc de Carreras i Xavier Pericay. De la Torre ha enviat una carta al líder del partit, Albert Rivera en la qual explica que presenta la seva dimissió per raons «personals, organitzatives i polítiques».