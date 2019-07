Brussel·les assumeix que el Regne Unit sortirà de la UE el 31 d'octubre

La Comissió Europea ha assumit que el Regne Unit sortirà de la Unió Europea el proper 31 d'octubre després de «prendre nota» del «compromís» del nou primer ministre britànic, Boris Johnson. «La nostra hipòtesi de treball és que el Regne Unit marxarà de la UE el 31 d'octubre. Hem pres nota del compromís del primer ministre Johnson també en aquest sentit», va explicar la portaveu de l'Executiu comunitari, Natasha Bertaud.

La portaveu comunitària va explicar que el president de la Comissió Europea, Jean-ClaudeJuncker, li va reiterar a Johnson la disposició de l'executiu comunitari d'«afegir llenguatge» a la declaració política acordada entre les parts per establir les bases de la cooperació futura després de la sortida del Regne Unit i per «analitzar qualsevol idea plantejada pel Regne Unit, sempre que siguin compatibles amb l'acord de retirada».

Paral·lelament, el president de França, Emmanuel Macron, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, van convidar el primer ministre del Regne Unit a visitar els seus respectius països per parlar sobre el Brexit. Fonts del Palau de l'Elisi van explicar que dijous a la nit Macron va trucar per telèfon a Johnson per felicitar-lo per la seva designació com a primer ministre i expressar-li la seva satisfacció per «la cooperació en els assumptes bilaterals, europeus i internacionals»

«Volem treballar amb Johnson sobre el Brexit però no renegociarem l'acord», va dir la secretària d'Estat per a Assumptes Europeus, Amélie de Monchalin. Per la seva banda, un portaveu de Johnson va explicar que el primer ministre va ratificar a Macron que «vol un acord i intentarà amb totes les seves energies a aconseguir-lo, però que l'acord de retirada no serà aprovat, el que significa que cal reobrir-lo per abolir el backstop». Merkel, per la seva banda, va trucar ahir a Johnson per felicitar-lo per la seva arribada a Downing Street, per desitjar-li «bona sort» i per convidar-lo a visitar Alemanya.