Un exdirectiu del BBVA, disposat a col·laborar amb el jutge en el cas Villarejo

L'exdirectiu del BBVA Antonio Béjar va mostrar la seva voluntat de col·laborar en una declaració davant el jutge del cas Villarejo, que el seguirà interrogant la propera setmana i decidirà després de fer-ho si li imposa una fiança de 500.000 euros per no entrar a la presó a petició de la Fiscalia. Béjar, exdirector de Riscos i Recuperacions Immobiliàries del banc, va negar haver participat en les contractacions de l'entitat a l'excomissari José Villarejo -a la presó des de fa més d'un any-, ja que ell no tenia capacitat de contractació ni de pagament.

Després de la seva compareixença davant el jutge Manuel García Castellón, la Fiscalia Anticorrupció va demanar que li imposi una fiança de 500.000 euros per no ingressar a la presó, però el magistrat no decidirà fins que acabi de donar la seva versió, després que s'hagi mostrat disposat a seguir revelant dades de la investigació.

Serà previsiblement a principis de la setmana que ve, si bé el magistrat encara no ha determinat el dia de la propera compareixença de l'exdirectiu del banc i actual president de Districte Castellana Norte (societat a la qual el banc té participació).

Béjar estava citat ahir com a investigat en relació a la peça en la qual s'investiga l'espionatge que va encarregar el BBVA a l'excomissari l'any 2004, davant d'una OPA hostil de Sacyr, i que es va allargar fins al 2017, i en la qual el jutge té pendent decidir si imputa l'entitat bancària com va demanar la Fiscalia.