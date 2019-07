Un home mata el seu fill petit de 10 anys i després es treu la vida a Múrcia

Un home de 39 anys va matar el seu fill petit, de 10, i després es va treure la vida a la cuina del seu pis a Beniel, un petit municipi murcià que viu commocionat per aquest assassinat. L'home, divorciat de la mare del petit des de fa dos anys, havia estat condemnat a principis de juny pel jutjat de Violència sobre la Dona número 2 de Múrcia per un delicte de coaccions a la seva exparella i se li va imposar un allunyament que va trencar. El 19 de juny va ser condemnat per trencament de l'ordre d'allunyament després que reconegués que s'havia acostat a la casa buscant el seu fill gran.

Una trucada de la mare alertant que el seu exmarit no li havia tornat el nen a dos quarts de nou de la nit, com era l'acordat, va portar la Policia Local a iniciar dijous a la nit la seva recerca per bars, restaurants i espais públics de Beniel, i en resultar infructuosa van acudir a l'habitatge que havia estat de la família i on residia l'home després de la separació, on van haver de forçar la porta per poder entrar.

Segons fonts de la investigació, el fill gran de la parella va intentar entrar amb el seu joc de claus i fins i tot va telefonar el pare, trucada que es va escoltar des de l'exterior, i en no obtenir resposta es van activar les alarmes i es va donar avís a un manyà per poder entrar. El nen, a l'arribada de Policia Local i Guàrdia Civil, va ser trobat mort amb ferides d'arma blanca en un passadís, i el pare, penjat amb una corda a la cuina.

L'alcaldessa de Beniel, la socialista Carmen Morales, va decretar dos dies de dol oficial i va convocar una concentració a les portes de l'ajuntament, a la qual va assistir la mare del petit, al costat de l'àvia materna i altres familiars, així com uns dos-cents veïns. La regidora va explicar que estan sumits «en una immensa tristesa» i va afegir que «alguna cosa ha fallat perquè aquest menor no estigui amb nosaltres». Es tracta del segon nen assassinat aquest any a mans del seu pare, després de l'ocorregut el 23 d'abril en una cova de Santa Cruz de Tenerife.