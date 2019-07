L'amo d'un centre de donació d'òrgans dels EUA venia caps per 2.608 euros

El propietari d'una empresa de donació de cossos a Arizona ha estat demandat per mutilar i vendre parts del cos de persones els cadàvers de les quals van ser donats per a fins d'investigació mèdica i científica. Així, l'amo oferia caps humans per 2.608 euros. No és el primer judici al qual s'ha d'enfrontar Stephen Gore, propietari del Centre de Recursos Biològics, ja que el 2015 es va declarar culpable per usar parts del cos d'una manera que els donants no havien permès. Va ser sentenciat a un any de presó, quatre anys de llibertat condicional i obligat a pagar una multa de 108.827 euros. El centre va deixar de funcionar des del 2014, quan va ser clausurat per les autoritats. No obstant això, una nova demanda ha tret a llum detalls de l'escena de terror que es van trobar agents de l'FBI fa cinc anys: una nevera plena de genitals masculins i un cap de dona cosit a un tors masculí.