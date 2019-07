El PP «estudiaria» una proposta «sincera» de Pedro Sánchez

El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar que si el PSOE «fa alguna proposta sincera i de veritat» de cara a la investidura de Pedro Sánchez, el Partit Popular «l'estudiarà». Això sí, va advertir que «la primera proposta sincera és dir que ell no governarà amb Podem i els independentistes». A més, Feijóo va apostar perquè «la segona proposta» dels socialistes sigui «concretar en què consisteix»: «Per escrit, amb un programa de mínims i amb una signatura en cas d'arribar-se a un acord».

«Si alguna vegada el senyor Sánchez vol parlar seriosament, amb el PP sempre es pot parlar de debò. No hi ha cap conversa de debò amb el PP i els actes del candidat Sánchez acrediten que al matí li interessa un govern amb Podem que controli exclusivament ell i a la tarda preparar unes eleccions generals», va criticar. En aquest sentit, per a Feijóo és «molt difícil prendre's seriosament el candidat a la Presidència del Govern», perquè «no és seriós el que fa». «Hem vist una mena de lluita d'egos entre dos polítics, el senyor Sánchez i el senyor Iglesias, que semblava més una subhasta que una sessió d'investidura», va criticar.

Paral·lelament, el líder del Partit Popular, Pablo Casado, va destacar que és «indignant» que el cap de l'Executiu en funcions insisteixi a demanar l'abstenció del PP en una nova investidura quan arriba a un pacte per governar Navarra amb « radicals, nacionalistes i el suport dels hereus de Batasuna». Casado ha sol·licitat reiteradament a Sánchez a les quatre reunions prèvies que han mantingut des de l'abril per parlar de la investidura que permetés a Navarra un govern de Navarra Suma i impedís un Executiu de Chivite amb el suport d'EH Bildu. De fet, va arribar a plantejar que els dos diputats d'Unió del Poble Navarrès (UPN) al Congrés poguessin facilitar el Govern de Sánchez si deixava governar els constitucionalistes a Navarra.

Per part seva, el portaveu del PNB al Congrés dels Diputats, Aitor Esteban, considera que l'estratègia de Sánchez per formar Govern és «sinuosa», i el va instar a no retardar «molt» els contactes per aconseguir una nova investidura i formar un nou Executiu perquè cada vegada «s'acosta més el precipici» del 23 de setembre, data límit per a impedir nous comicis generals. A més, va assegurar que el seu partit parlarà amb totes les forces i farà «tot» el que estigui a les seves mans «per evitar les eleccions». El portaveu del PNB considera que hi ha hagut «una negociació que ningú entén, publicitant tot el que anaven fent cada dia».