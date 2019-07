El PSOE dona per tancada la via de formar un govern de coalició amb Podem

La vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, va donar per tancada la via d'un govern de coalició del PSOE amb Unides Podem després del fracàs de la investidura de Pedro Sánchez, i va instar el PP i Ciutadans, particularment els populars, a assumir també les seves responsabilitats perquè no hi hagi eleccions al novembre. «Han rebutjat un govern de coalició i rebutjat queda», va explicar Calvo, tot afegint que «hem intentat seriosament un govern de coalició i Unides Podem li ha barrat el pas, no hi ha via en aquesta direcció», va afegir. Davant les crides del partit morat a seguir negociant a l'agost, va avisar que «aquest espai està conclòs, el va concloure el senyor Iglesias» dijous, i que això «no és intranscendent» i «no es pot estar com si això no hagués passat».

Ara, va assenyalar, els dos partits poden «explorar un programa d'elements» en què tots dos convergeixin, com ha passat a altres països, i va tornar a posar d'exemple el cas portuguès, on el socialista Antònio Costa governa en solitari amb suport exterior de diversos partits, inclòs l'homologable a Podem.

Així, pot tornar a estar sobre la taula un «pacte de màxims o de mínims» o de legislatura: «aquestes fórmules poden estar obertes, la coalició, no». Això sí, va assenyalar que aquesta fórmula va ser la que Sánchez li va proposar a Iglesias durant tot el mes de juny i aquest la va rebutjar una vegada i una altra.

El rei Felip VI va rebre en una audiència al Palau de la Zarzuela el president del Govern en funcions després del fracàs de la investidura. Calvo va confirmar aquesta cita explicant que la reunió forma part «de la normalitat» dels despatxos entre el president i el cap de l'Estat, encara que en aquesta ocasió «òbviament» van parlar del rebuig del Congrés dels Diputats a l'elecció de Sánchez com a president.

Per part seva, Podem va reclamar a Sánchez que s'iniciïn negociacions «de debò» des del mes d'agost per acordar un govern de coalició, sense esperar al límit del termini per a la investidura, que expira el 23 de setembre. Per a la formació morada la repetició electoral «no és una opció».

«No és necessari esperar fins al setembre, no hi ha vacances», va explicar la portaveu parlamentària de Podem, Irene Montero, que entén que això pot facilitar el suport de formacions independentistes. «Però prenguin aquesta decisió», va demanar, encara que va expressar els seus dubtes amb el PSOE, que, segons el seu parer, es pot estar plantejant estendre la mà a la dreta.

Montero va reiterar que la voluntat de Podem és conformar un govern de coalició i es mantindran flexibles i sense línies vermelles. «Esperem que es puguin iniciar unes negociacions de debò, en les quals totes les opcions siguin possibles», va dir, encara que va assenyalar que correspon al PSOE liderar les negociacions i decidir qui vol que siguin els seus socis.

La portaveu de Podem va criticar que Pedro Sánchez, després de fracassar la seva investidura, continuï enviant missatges a la dreta, «amenaci amb eleccions» i «no faci autocrítica». «En 80 dies ha aconseguit el suport d'un sol diputat però la culpa és de la resta. Especialment de Pablo Iglesias», va criticar Montero.



IU aposta per l'acord

Paral·lelament, Izquierda Unida (IU) va llançar un comunicat en el qualva demanar a Unides Podem que arribi a un acord amb el PSOE sober unes bases programàtiques fonamentades en l'acord dels pressupostos generals de l'Estat de 2019, tot i que no sigui possible una coalició, amb l'objectiu d'«evitar una nova repetició electoral». D'aquesta manera, la formació liderada per Alberto Garzón opta per donar suport a un acord de govern amb el PSOE fins i tot en el cas que no hi hagi un pacte per a un govern de coalició.