Salvini impedeix desembarcar a Itàlia 135 migrants rescatats al Mediterrani

El ministre d'Interior d'Itàlia, Matteo Salvini, va anunciar que els 135 migrants que es troben des de dijous a bord d'un vaixell de la Guàrdia Costanera italiana no desembarcaran si no s'arriba a un acord per a la seva distribució a països europeus. Fonts d'Interior van comunicar als mitjans que «s'ha sol·licitat oficialment a la Comissió Europea que coordini les operacions de distribució dels immigrants que es troben a bord d'un vaixell de la Guàrdia Costanera italiana. Es tracta de 135 persones. A l'espera de respostes oficials no s'ha indicat cap port per al desembarcament».

La Guàrdia Costanera va intervenir dijous per rescatar diverses embarcacions a la deriva al Mediterrani central i va traslladar unes cinquanta persones que havien estat rescatades pel pesquer italià Accursio Giarratano. El pesquer va rescatar els cinquanta migrants quan es trobaven a aigües internacionals davant de Malta, però aquest país va rebutjar fer-se càrrec d'ells. El passat 23 de juliol, catorze països de la Unió Europea van avalar una iniciativa francoalemanya per a un mecanisme temporal que permeti el desembarcament de migrants rescatats al Mediterrani central i la seva distribució posterior entre els estats membres.