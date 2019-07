El PSOE insisteix a Podem que el govern de coalició «ja no és sobre la taula»

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, va avançar ahir que Pedro Sánchez començarà els pròxims dies a cridar a les forces polítiques, també Unides Podemos, per a explorar altres vies, si bé va recordar a la formació d'Iglesias que «l'oferta que es va fer ja no està sobre la taula».

En declaracions als mitjans a la seu de Ferraz, Narbona va assegurar que al PSOE, igual que al govern espanyol en funcions, «aquest any no hi ha vacances», perquè és absolutament urgent superar la situació actual «i que hi hagi un Govern que tingui la capacitat d'abordar totes les urgències socials».

Sobre la petició d'IU que reclama a Podem que doni suport a Sánchez només amb un pacte programàtic, Narbona va explicar que aquesta proposta està en línia amb el que el PSOE va oferir al principi del procés, és a dir, «un govern socialista amb un programa pactat amb Unides Podem i un suport extern al govern, igual que existeix a Portugal o Dinamarca, amb resultats molt positius».



Futur incert

«La proposta d'IU caldrà veure fins on canvia la posició d'Unides Podemos. Respectem el debat intern que puguin tenir com el que pot passar en diferents territoris», va afegir. Narbona va insistir que no es pot «perdre ni un sol dia» i va recordar que en les pròximes setmanes i els pròxims mesos hi haurà desafiaments polítics i econòmics que han de trobar a Espanya a un govern amb tota la capacitat per a prendre decisions.

Per això va apel·lar a la responsabilitat de la resta de forces polítiques, perquè estiguin disposades a parlar amb Sánchez «i vulguin explorar altres vies diferents a les que es van debatre en la sessió d'investidura». Segons Narbona, durant la investidura es va veure que no era possible un govern de coalició amb Unides Podem, «que va rebutjar l'oferta socialista, i ara toca explorar altres possibilitats». I a això es dedicaran durant les properes setmanes. «No podem deixar córrer el temps, cal intentar accelerar perquè no hi hagi noves eleccions», va subratllar.

Sobre el calendari de negociació, va comentar que Sánchez es dirigirà als líders polítics per a obrir un espai d'aproximació «i el fixarà el ritme de les converses i el contingut». També va insistir que el Govern, amb el suport del PSOE, ha fet «tot el possible» perquè no hi hagi noves eleccions.



Un «error» que cal esmenar

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va assegurar que el bloqueig a la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, com a president del govern espanyol va ser un «error» i que ara s'hauria d'«esmenar». Ho va dir en declaracions als mitjans a Castellnou de Bages, on va participar a l'escola d'estiu de les Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC). Iceta no va voler «tancar la porta» a un govern de coalició a l'Estat, però va destacar «les dificultats enormes de constituir-lo» que van demostrar les desavinences entre el PSOE i Unidas Podemos.

«Era més senzill fer un govern a la portuguesa o a la danesa, un acord programàtic que permetés la investidura al voltant d'objectius», va reivindicar. Iceta va advertir, a més, que no hi ha cap garantia d'un nou intent d'investidura abans que el 23 de setembre es convoquin automàticament eleccions: «Si no hi ha majoria a favor d'un candidat podríem trobar-nos que no hi hagi ni tan sols intent d'investidura», va esgrimir. Aquesta situació, va afegir, «interpel·la totes les forces polítiques». «Hi ha temps suficient per parlar», va recordar, a la vegada que va demanar «voluntat de no bloquejar».

Tot i que va rebutjar «entrar en un procés de retrets», va recordar que «és la segona vegada que Unides Podem vota en contra o fa impossible la investidura d'un president socialista», ja que el 2015 van oposar-se a Sánchez per l'acord que el PSOE havia tancat amb Cs. Iceta va aprofitar per valorar l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que situa el PSC frec a frec amb JxCat per la segona plaça al Parlament: «Estem contents i és un esperó per continuar treballant».

El líder del PSC va assistir a Castellnou acompanyat de l'exconsellera basca i secretària general del PSE, Idoia Mendia. Aquesta va lamentar que Sánchez no sumés «la majoria de la moció de censura».