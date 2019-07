Almenys un mort i 12 ferits en un tiroteig durant una festa a Nova York

Almenys una persona va morir i 12 van resultat ferides, entre elles un nen, en un tiroteig a Brooklyn (Nova York) durant una festa. El tiroteig, que va tenir lloc en un pati d'esbarjo de la zona residencial de Brownville, es va produir a darrera hora de la nit de dissabte durant la festa anual que celebren els veterans, i el seu autor va ser un home que va actuar en solitari i que a l'hora de tancar aquesta edició no havia estat detingut.

L'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, va mostrar el seu rebuig pel «terrible tiroteig a Brownsville que ha destrossat un esdeveniment pacífic al veïnat». «Els nostres cors estan amb les víctimes. Farem tot el que estigui al nostre abast per mantenir aquesta comunitat segura i treure les armes dels nostres carrers», va afirmar a Twitter.

Els agents que van acudir fins al lloc del succés van trobar una arma de foc entre les ampolles i llaunes que hi havia a terra a prop de la zona en la qual es va produir el tiroteig. Immediatament es va iniciar un operatiu de recerca i els agents van interrogar les persones que es trobaven a la zona per aconseguir una descripció del tirador, sense que hi hagi hagut resultats.