Almenys tres morts i 15 ferits per un tiroteig en un festival gastronòmic de Califòrnia

Almenys tres persones han mort i 15 més han resultat ferides per un tiroteig en un festival anual de menjar de la localitat de Gilroy, a l'estat de Califòrnia, segons un balanç de víctimes confirmat per les autoritats, que investiguen la presumpta implicació d'una segona persona.

"Va ser com un malson del qual esperes no haver de viure", ha afirmat el cap policial Scot Smithee, en una roda de premsa en la qual ha repassat els fets. Els trets van començar sobre les 17.30 (hora local) al Festival de l'All de Gilroy, sense que es coneguin de moment les causes.

Smithee ha apuntat que el sospitós --abatut per les forces de seguretat-- va obrir foc aparentment "a l'atzar" contra els assistents a aquest esdeveniment gastronòmic. La Policia creu que una segona persona podria estar implicada, encara que desconeix en quina mesura, segons la cadena NBC News.

Julissa Contreras, testimoni dels fets, ha assegurat que el sospitós va utilitzar el que semblava un arma semiautomàtica i "anava a un costat i a l'altre disparant tot el que podia". "Sens dubte va disparar més de 30 rondes", ha afegit, a un ritme de "dos, tres, quatre trets per segon".

El festival, que inclou menjar, música, entreteniment i competicions de cuina, va començar fa tres dies i ha finalitzat aquest diumenge.