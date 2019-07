El Govern britànic ja es prepara per a un escenari de Brexit sense acord

Michael Gove va afirmar que no hi haurà més retards en el Brexit.

Michael Gove va afirmar que no hi haurà més retards en el Brexit. Jonathan Brady/reuters

El número dos del Govern britànic, Michael Gove, va assegurar que l'executiu que lidera Boris Johnson està fent tot el possible per preparar-se davant l'escenari d'un Brexit sense acord el proper 31 d'octubre, data en què expira l'última pròrroga concedida per Brussel·les. Gove, que s'encarrega dels preparatius per a una sortida sense acord de la Unió Europea, va assegurar que «tot el Govern treballarà a tota màquina» per preparar-se davant aquest possible escenari d'una sortida abrupta del club comunitari el 31 d'octubre.

«Amb un nou primer ministre, un nou Govern i una nova claredat en la missió, sortirem de la Unió Europea el 31 d'octubre. No hi ha excuses, no hi haurà més retards. El Brexit succeirà», va explicar Gove en un article publicat al diari The Times. El rotatiu britànic va explicar que Johnson ha creat un «gabinet de guerra» integrat per sis ministres que té la responsabilitat de fer complir el Brexit per al 31 d'octubre «amb qualsevol mesura que sigui necessària».

El ministre d'Economia, Sajid Javid, va assenyalar que hi haurà un «finançament extra important» perquè el Regne Unit estigui «completament preparat» per sortir de la Unió Europea el 31 d'octubre, ja sigui amb o sense acord. Javid va dir que aquests recursos addicionals inclouran el finançament per a la que serà «una de les majors campanyes d'informació pública», que tindrà com a objectiu garantir que les persones i empreses estiguin preparades per un Brexit sense pacte.

Per part seva, el líder de l'oposició britànica, Jeremy Corbyn, va assegurar que els laboristes faran tot el possible per impedir que el Regne Unit es vegi abocat a un escenari de sortida de la Unió Europea sense un acord amb les autoritats comunitàries. «Farem tot el possible per desafiar aquest Govern», va afirmat el líder del Partit Laborista. Preguntat per la perspectiva d'impulsar una moció de censura contra el Govern, Corbyn va dir que estudiarà «la situació» quan el Parlament reprengui la seva activitat al setembre, després de les vacances d'estiu.