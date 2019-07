L'Iran constata avenços amb els signants de l'acord nuclear en una reunió a Viena

El viceministre iranià d'Exteriors, Abbas Araqchi, va qualificar de «constructiva» la reunió extraordinària celebrada a Viena sobre la comissió conjunta de l'acord nuclear signat el 2015 amb la comunitat internacional, i l'estabilitat de la qual viu ara un dels seus pitjors moments. L'anomenat Pla d'Acció Integral Conjunt (PAIC), signat el 2015, estipulava a grans trets que l'Iran podria accedir als mercats internacionals sempre que garantís el caràcter pacífic del seu programa nuclear. La retirada dels EUA com a signant l'any passat i la consegüent restauració de les sancions nord-americanes han agreujat els problemes econòmics de l'Iran, que ha vist falta de compromís en els països europeus i per això ha decidit renunciar a parts de l'acord.

De fet, el país va anunciar el passat 7 de juliol la represa del procés d'enriquiment d'urani per sobre dels límits estipulats en l'acord en el que suposaria una retirada parcial de les condicions del tractat, i que es veurà completada amb mesures addicionals cada seixanta dies si no canvia la situació. No obstant això, i en opinió del viceministre, la discussió es va desenvolupar «en un ambient constructiu» tot i la tensió i els participants van reiterar la seva adhesió a l'acord nuclear.