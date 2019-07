Rivera fa fora crítics i situa Lorena Roldán com a nova portaveu de l'executiva de Ciutadans

Rivera fa fora crítics i situa Lorena Roldán com a nova portaveu de l'executiva de Ciutadans EFE

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha decidit que la nova líder del partit a Catalunya, Lorena Roldán, serà la nova portaveu de l'executiva nacional en substitució d'Inés Arrimadas i ha anunciat l'entrada de 22 nous membres, com Edmundo Bal i Ángel Garrido, i la sortida de crítics com Fernando Maura.

Així ho ha comunicat Rivera als membres del Consell General de Cs, reunits aquest dilluns a Madrid. Concretament, ha indicat que s'incorporen a l'executiva els diputats Edmundo Bal i Sara Jiménez, el conseller d'Educació i Esport de la Junta d'Andalusia, Javier Imbroda, i el portaveu de Cs a les Corts d'Aragó, Daniel Pérez.

Així mateix, formaran part del Comitè Executiu el diputat Joan Mesquida, que va ser director general de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, i els expresidents autonòmics del PP Ángel Garrido i José Ramón Bauzá.

Al mateix temps, Rivera ha assenyalat que surten de l'executiva Matías Alonso, Antonio Espinosa, Raquel Morales, Orlena de Miguel i Fernando Maura. Aquests dos últims no van donar suport a l'estratègia de no explorar un pacte amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez.