Alliberen una menor a qui volien casar per la força a canvi de 5.000 euros

La Guàrdia Civil ha localitzat i alliberat una menor a la localitat sevillana de Cantillana, a qui volien casar per la força, després d'una operació que s'ha saldat amb la detenció de dues persones de nacionalitat romanesa acusades d'un delicte de tràfic d'éssers humans. Després del seu pas a disposició judicial, els dos detinguts han ingressat directament a la presó.

Ees va iniciar una investigació davant la sospita, el passat mes de juny, d'un suposat delicte de tràfic d'éssers humans, que es tractaria d' un acord per a la celebració d'un matrimoni il·legal d'una menor, en contra de la seva voluntat, a canvi de la quantitat de 5.000 euros.

L'acord es va realitzar amb data 22 de juny i que la menor, a partir de la celebració d'aquest, es trobava vivint al domicili dels familiars del suposat 'xicot', totalment incomunicada i controlada per la família d'aquest fins que sortís d'Espanya, el que tenien totalment planejat, amb les reserves dels bitllets d'avió per al dia 11 de juliol.

La Guàrdia Civil va establir un operatiu per localitzar la menor en el municipi de Cantillana, amb la dificultat afegida que canviaven a la jove de domicili cada pocs dies, presumptament per impedir la seva localització.

Tot i aquests obstacles, en la tarda del 3 de juliol, agents van aconseguir localitzar-la just en l'instant en què procedien a canviar-la d'ubicació. En aquest moment, van detenir dues persones com a presumptes autores d'un delicte de tràfic d'éssers humans i es van fer càrrec de la menor que és posada sota la tutela de la Fiscalia de Protecció de Menors. L'operació continua oberta, per a la detenció de diverses persones més relacionades amb els fets.