Una empleada de l'aeroport de Palma s'enfronta a una multa de 200.000 euros per parlar català

Una empleada d'una empresa de serveis de l'aeroport de Son Sant Joan, Paula Rotger, s'enfronta a una multa que pot arribar als 200.000 euros per parlar català en passar el control de seguretat. La Guàrdia Civil l'acusa de posar en perill la seguretat aèria i tot per un conflicte lingüístic en dirigir-se en català a un dels agents de la Benemèrita. Segons la denúncia interposada per Paula Rotger, l'agent de la Guàrdia Civil li va etzibar: "A l'autoritat se li parla en castellà".

Els fets van ocórrer fa una setmana quan Rotger va anar a treballar i en passar el control de seguretat va sonar el detector en estar més sensible de l'habitual. Després de ser escorcollada per la seguretat privada va marxar a treballar. Al cap d'una estona, quan estava en una reunió de treball, es van personar en el seu lloc laboral dos agents de la Benemèrita i li van demanar que tornés a passar el control. Ella va accedir i va passar sense contratemps, després de demanar-li el DNI i la targeta d'identificació d'Aena.



En acomiadar-se ho va fer en català, donant les gràcies per l'atenció. Segons relata la denúncia, un dels agents es va sulfurar i li va dir que "o parles en espanyol o no entres". Paula Rotger li va contestar que ella tenia dret a fer-ho en l'idioma que volia, però l'agent, segons va denunciar Rotger, es va negar al fet que entrés i la va acusar de no haver passat el control, amb el que se li va imputar una presumpta infracció per posar en perill la seguretat de l'aeroport.

Segons van explicar des de Delegació de Govern, la "denúncia contra l'agent ha estat arxivada". El que ocorre és que la denúncia de la treballadora era per un delicte d'odi i discriminació lingüística i serà recorreguda, van indicar des de l'entorn de la denunciant. La Delegació de Govern també va indicar que la Guàrdia Civil no ha proposat cap sanció contra Rotger i, per això, no poden posicionar-se. No obstant això, la denúncia contra la treballadora de la Benemèrita s'ha tramitat davant Navegació Aèria en acusar-la de posar en perill la seguretat de Son Sant Joan.

Més i l'OCB

Més per Mallorca ja ha anunciat que presentarà una moció perquè el Parlament es pronunciï i exigeixi explicacions a Delegació del Govern. El portaveu de Més, Miquel Ensenyat, va recordar que es tracta d'una clara "discriminació lingüística amb una de les nostres llengües oficials i que a més li volen imposar una sanció del tot desgavellada".

L'Obra Cultural Balear (OCB) també va demanar explicacions a la Delegació del Govern per l'actuació de l'agent i van recordar que les forces i cossos de seguretat han de respectar l'ordenament jurídic, "amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sense discriminació per raons ideològiques", així com "impedir qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria" i mantenir un tracte correcte amb els ciutadans.

L'entitat cultural ha demanat una reunió amb el nou cap de la Guàrdia Civil a les Balears, Alejandro Hernández Mosquera, i amb el seu homòleg de la Policia Nacional, Gonzalo Espino Cruz, perquè prenguin mesures i exigeix a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que no permeti "aquestes actuacions de discriminació lingüística" a les nostres illes.