La Fiscalia investigarà si els darrers homenatges a etarres són delicte

La Fiscalia de l'Audiència Nacional investigarà si els homenatges als membres de l'organització terrorista ETA José Javier Zabaleta Elosegi, Baldo, i Xabier Ugarte Villar que van tenir lloc el passat cap de setmana després de ser excarcerats són constitutius d'algun delicte. La Fiscalia encara no té constància oficial de les denúncies interposades per la Delegació del Govern al País Basc, per l'Associació Víctimes del Terrorisme (AVT) i Covite contra els actes de rebuda celebrats el passat dissabte i diumenge a les localitats basques d'Hernani i Oñate.

Dissabte passat, la localitat guipuscoana d'Hernani va celebrar un homenatge a l'exnúmero dos d'ETA José Javier Zabaleta Elosegi, que va abandonar la presó de Zuera després de complir 29 anys de condemna. El mateix va passar diumenge a Oñati amb Xabier Ugarte, condemnat pel segrestar Ortega Lara, un cop va quedar lliure després de 22 anys a la presó.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, va expressar el seu «rebuig absolut» a les rebudes a presos d'ETA excarcerats i va advertir als organitzadors d'aquest tipus d'actes que «la convivència no es pot construir sense un mínim d'ètica». Urkullu va explicar que comparteix «el dolor i la indignació» de les víctimes del terrorisme per la celebració d'aquest tipus d'actes. El lehenadakari va recordarque el Govern basc, així com tots els grups del Parlament autonòmic excepte EH Bildu, han condemnat en reiterades ocasions la celebració d'actes públics de rebuda a antics presos d'ETA.



Processament d'un etarra

Per altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha processat el membre d'ETA Mikel Carrera Sarobe, àlies Ata, per l'assassinat del president del PP d'Aragó, Manuel Giménez Abad, amb diversos trets el 6 de maig de 2001, quan es dirigia a un partit de futbol acompanyat del seu fill, llavors menor d'edat.