L'empleada de l'aeroport de Palma va ser sancionada per saltar-se el control d'accessos i no per la llengua

La Guàrdia Civil ha negat que una treballadora de l'aeroport de Palma s'enfronti a una sanció de 200.000 euros per parlar català, com ha denunciat la implicada. Segons la informació facilitada per la Guàrdia Civil, la infracció que se li atribueix ser saltar-se el control d'accessos a la zona de seguretat malgrat que havia xiulat en l'arc de seguretat.

La versió facilitada per la Guàrdia Civil sobre l'incident difereix diametralment a la de la dona. Segons expliquen fonts oficials de la Guàrdia Civil, l'arc de seguretat va xiular quan l'empleada pretenia passar a la zona restringida de l'aeroport. Tot i que els vigilants de seguretat li van dir que no podia passar, la dona va seguir endavant, contravenint les seves indicacions.

Els vigilants, seguint el protocol del recinte, van alertar llavors a la Guàrdia Civil. Els agents van localitzar la dona quan ja estava dins de la zona restringida. Quan la van informar que havia d'acompanyar-los a la seva oficina perquè anaven a aixecar una acta de denúncia, la dona els va acusar d'assetjar-la perquè parlava català.

La Guàrdia Civil manté que la denúncia no té res a veure amb l'idioma de la dona, i es circumscriu al fet que va entrar a la zona de seguretat contravenint les indicacions dels vigilants.

De fet, els guàrdies no van intervenir fins que van ser requerits pels vigilants de seguretat que controlen els arcs detectors de metalls.

Les mateixes fonts indiquen que les multes de 200.000 euros que estableix l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria es contemplen només per a empreses o ens jurídics, no per a particulars. La multa a la qual s'enfrontaria la dona seria d'entre 200 i 400 euros.