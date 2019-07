Una moció sobre Madrid Central provoca el primer conflicte entre PP i Cs a l'Ajuntament

La divisió del govern de coalició de PP i Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Madrid va quedar demostrada quan el primer ple ordinari del mandat va aprovar una proposició de Más Madrid sobre Madrid Central. Com a part d'un decàleg perquè l'Ajuntament de la capital es comprometi a lluitar contra la contaminació, el text demanava «traslladar al Govern de la nació i a la Comissió Europea la voluntat de mantenir Madrid Central amb els seus corresponents terminis en el seu desenvolupament». El PP va intentar, sense èxit, canviar la redacció d'aquest punt perquè en lloc de «mantenir» parlés de «reconvertir per millorar». Davant el rebuig a la seva esmena, va decidir votar «no», com Vox. El text va ser aprovat gràcies a l'abstenció de Cs i els vots a favor de Más Madrid i PSOE.

Ciutadans va defensar que la seva intenció no és revertir Madrid Central, sinó modificar-lo. El PP sempre va parlar de reversió a la seva campanya electoral, però en el seu acord programàtic amb Cs va accedir a comprometre's a «reconvertir» l'àrea de baixes emissions. Una de les primeres mesures de tots dos, però, va ser aprovar una moratòria de multes de tres mesos, que a la pràctica suposava la suspensió de Madrid Central.