Mor Nayara, la nena de 10 anys que buscava un transplantament de medul·la

Nayara, una nena asturiana de 10 anys que necessitava un trasplantament de medul·la per poder salvar la vida, va morir ahir. Patia una malaltia congènita, i va ser diagnosticada de leucèmia a finals de juny. Una complicació de la seva malaltia ha impedit que la recerca d'un donant arribés a temps.

Aquest mateix mes de juliol es va posar en marxa una campanya de donació de medul·la que tenia com a objectiu sensibilitzar la gent amb casos com el d'aquesta nena. Les donacions van augmentar, però la rapidesa del procés no va deixar marge per trobar un donant compatible.

La seva família va anunciar ahir la mort de la petita amb un missatge a les xarxes socials

La petita Nayara portava els seus deu anys de vida batallant. Va ser sotmesa a un trasplantament als vuit mesos perquè la seva medul·la no funcionava. Patia des d'aleshores una anèmia hemolítica, que la cremava a tractaments. A finals de juny, a més, li van diagnosticar leucèmia. La seva vida penjava d'un fil. Creu Roja de Langreo va emprendre una campanya per trobar donant.

La nena vivia amb la seva tutora legal, Rosa Rodero Gil, a la qual anomenava "tia Rosa". La malaltia va esgotar físicament a la petita, que utilitzava audiòfons perquè va perdre la oïda a causa dels tractaments farmacològics a què va ser sotmesa quan era només un nadó. "Encara que sempre va estar delicada, va fer una vida normal", explica Rodero. Fins que va arribar la leucèmia i ho va canviar tot. Era alumna del col·legi Plácido Beltrán. La seva tia explicava que "És la nena del barri, la vol tothom".

Dilluns passat dia 15 havia d'haver començat amb el seu tractament de qumioterapia, però no va poder iniciar-lo. Una infecció li ho impedia. La seva vida penjava d'un fil, i no va poder superar aquesta complicació. Normalment, en el termini d'uns dos mesos es troba un donant compatible, però en aquest cas el tractament no va poder iniciar-se. El desig de la família ara és clar: que la gent s'animi a donar per ajudar a les famílies i als malalts, "que ajudin a tots els que ho passen tan malament com la nostra nena".