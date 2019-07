Un pres mata a cops a un altre després de discutir pels seus roncs en una presó d'Alacant

Un pres de la presó de Fontcalent ha matat a cops aquesta matinada al seu company de cel·la després d'una discussió perquè el molestaven els seus roncs.

El succés ha ocorregut passada la mitjanit en una cel·la del Mòdul 2 de Fontcalent i la Policia Nacional ha estat alertada sobre la una de la matinada. Segons les primeres dades recaptades pel personal de la presó i pels investigadors de la Policia que han acudit a la presó, el reclús agressor, un espanyol de 37 anys, ha iniciat una discussió amb el seu company de cel·la, un algerià de 57 anys, a causa dels roncs d'aquest últim.

La disputa verbal ha acabat a cops i el reclús algerià ha mort. L'agressor ha avisat al personal de vigilància del mòdul, però ja no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Pel que sembla presentava diversos cops al cap que han pogut ser la causa de la defunció. L'autòpsia determinarà la causa exacta de la mort.

Una vegada s'ha confirmat la mort s'han desplaçat a la presó agents de la Brigada Provincial de Policia Judicial i de la Brigada Provincial de Policia Científica, així com la comissió judicial, per realitzar la inspecció ocular i recaptar dades sobre el succeït. El reclús agressor ha estat traslladat a dependències policials per a prendre-li declaració i posar-lo a disposició judicial una vegada estiguin instruïdes les diligències.