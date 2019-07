Rivera reforça el control sobre Cs amb una Executiva plena de «lleials»

El líder de Cs, Albert Rivera, ha reforçat el seu control del partit amb una Executiva que suma 22 nous membres completament lleials al seu projecte, entre ells dos expresidents autonòmics del PP, i prescindeix d'alguns crítics amb el veto al PSOE, que va ser el que va originar una greu crisi interna fa un mes. Ciutadans havia convocat un Consell General extraordinari per modificar els estatuts i poder ampliar de 40 a 50 com a màxim el nombre d'integrants de l'Executiva Permanent, que ara estava formada per 33 persones després de la quarta i última dimissió, la del portaveu d'Hisenda, Francisco de la Torre, dijous passat, per no compartir el «no» a la investidura de Sánchez, entre altres motius.

Ara són en total 50, inclosos els dos únics crítics visibles que queden, el cap de la delegació europea de Cs, Luis Garicano, i el vicepresident de Castella i Lleó, Francisco Igea, que han estat callats des que Rivera va donar per controlada la crisi. No s'hagués entès que Rivera els hagués cessat pel gran pes polític que han guanyat dins de la formació taronja amb els seus càrrecs acabats d'estrenar, però és previsible que les seves discrepàncies quedin arraconades en aquest nou equip que suma, entre d'altres, l'advocat de l'Estat Edmundo Bal, l'activista gitana Sara Jiménez, el líder de Cs a Aragó, Daniel Pérez, l'exsocialista Joan Mesquida o el que va ser entrenador de bàsquet Javier Imbroda, ara conseller andalús.

Tots ells són fitxatges personals de Rivera per a les eleccions d'abril i maig, com també ho són els expresidents del PP de Madrid i Balears, Ángel Garrido i José Ramón Bauzá, que també s'incorporen ara a aquesta direcció, en què també va entrar fa uns dies l'exvicepresident de Coca Cola Marco de Quinto.

Una nova Executiva per a una nova etapa en què s'acosten fortes pressions, fins i tot externes, com la del Financial Times, perquè el partit taronja aixequi la seva negativa a donar suport a la investidura de Sánchez.



Segona petició

En aquest sentit, després que Izquierda Unida reclamés a Unides Podem divendres passat que intenti un acord programàtic amb el PSOE encara que sigui sense entrar al Govern, ahir van ser els Anticapitalistes els que van apostar per la fórmula d'investir Sánchez i després passar a l'oposició.

La direcció d'Anticapitalistes va considerar un «fracàs» la tàctica de Podem en la negociació per a la investidura perquè, segons el seu parer, «dipositava totes les seves esperances» a entrar al Govern com «suposat garant» de les polítiques que volia posar en marxa.