Sturgeon insta Johnson a permetre als escocesos «escollir el seu futur»

La ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, va assegurar després de la seva primera reunió amb el primer ministre britànic, Boris Johnson, que aquest realment vol, «en secret», un «perillós» Brexit sense acord. La líder del Partit Nacionalista Escocès (SNP) va assenyalar al final de la reunió celebrada a la seva residència oficial de Buter House (Edimburg) que encara que Johnson «negui públicament» voler un trencament sense acord, forma part d'«una estratègia» amb la qual és precisament això el que vol aconseguir. En tot cas, Sturgeon va assenyalar que havia «deixat clara» a Johnson la seva «oposició» a un Brexit sense acord i el va instar a deixar als escocesos «escollir el seu propi futur».

La líder nacionalista va explicar la passada setmana que vol accelerar els seus plans per a la celebració d'un segon referèndum d'independència a Escòcia, després que el celebrat el 2014 donés la victòria a la permanència al Regne Unit amb un 55% dels vots.

Per part seva, el primer ministre britànic va assenyalar que vol arribar a un «acord de lliure comerç» amb la UE com a part de les noves relacions entre Londres i Brussel·les un cop materialitzat el Brexit. Johnson va insistir que «l'Acord de Retirada està mort», però «hi ha marge per a un nou acord» que exclogui el backstop.

«El que volem fer és construir una nova relació amb totes les coses que ens importen, compartint cooperació en defensa, seguretat, intel·ligència, cultura i ciència, tot el que cal esperar», va dir. «Al centre de tot això, hi ha d'haver un nou acord de lliure comerç que ens permeti recuperar el control de les nostres tarifes i les nostres regulacions i fer les coses de forma diferent on vulguem», va afegir.

El primer ministre britànic llançarà la major campanya de propaganda governamental des de la Segona Guerra Mundial per informar la ciutadania del seu pla per treure el Regne Unit de la Unió Europea el proper 31 d'octubre, segons The Daily Telegraph.