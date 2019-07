Alliberen set dones nigerianes que eren explotades sexualment

La Policia Nacional va alliberar set dones nigerianes víctimes de tràfic a Almeria i va detenir nou persones, de les quals quatre ja han ingressat a la presó de manera preventiva després de passar a disposició judicial, a la província d'Almeria així com a Sevilla i Múrcia. La investigació va començar a l'octubre de 2018 per la declaració d'una de les víctimes, en què va explicar detalladament com havia estat el seu procés de tracta des de Nigèria i el seu viatge a Espanya fins a la seva explotació sexual a pisos d'Almeria. Després de les seves manifestacions, la Policia va conèixer l'existència d'una organització delictiva, formada principalment per ciutadans nigerians, els membres de la qual estaven establerts a Itàlia i Espanya i comptava també amb una forta estructura a Nigèria. Les indagacions policials van determinar que l'organització captava les víctimes als llocs més deprimits.