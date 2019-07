Álvarez de Toledo prefereix eleccions a un govern «amb suport de separatistes, suposats delinqüents i filoterroristes»

La nova portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo s'ha estrenat aquest dimecres amb unes dures declaracions on ha assegurat que personalment prefereix unes noves eleccions a la constitució d'un govern "nacional-populista" de Sánchez "amb suport de separatistes, suposats delinqüents i filoterroristes". En declaracions als mitjans, Álvarez de Toledo ha acusat el president del CIS, José Féliz Tezanos, de fer "matonisme demoscòpic" pel resultat de l'últim baròmetre que dóna un gran avantatge al líder del PSOE. Ha promès que arriba al Congrés per "restaurar" la tasca de portaveu i ha restat importància al fet que la direcció del PP no aplaudís el seu nomenament aquest dimarts a la Junta Nacional del partit quan Pablo Casado el va anunciar.

Álvarez de Toledo va obtenir un únic escó a tot Catalunya–el seu- a les passades eleccions generals on es presentava per Barcelona i aquest dimarts va ser designada portaveu al Congrés malgrat les crítiques internes d'aquesta decisió. Bona part del partit considera que el seu és un perfil massa ideològic i poc conciliador per encarar el procés que el PP ha de fer.

Preguntada per aquesta qüestió ha promès que independentment dels aplaudiments que susciti o no farà una oposició "indòmita però racional i no histèrica", i també "lleial als votants, constructiva però no per apuntalar una majoria social populista sinó per construir una alternativa".