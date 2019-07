Arresten dos avis amb un milió d'euros en cocaïna en un creuer de luxe

La gent gran sol passar desapercebuda i el seu aspecte els allunya de la imatge que tenim d'un delinqüent. Per això, els traficants de droga els consideren com a uns transportistes ideals. Fa uns mesos, Clint Eastwood portava a les pantalles la història real de Leo Sharp, que als seus vuitanta anys es va convertir en 'mula' del Càrtel de Sinaloa. Ara hem viscut un cas similar. Roger i Sue Clarke, de 72 i 71 anys respectivament, s'enfronten a una condemna de 12 anys de presó per transportar cocaïna valorada en 1,1 milions d'euros en el creuer en què viatjaven. Tots dos van ser arrestats i, segons les investigacions, havien estat reclutats per traslladar la mercaderia i lliurar-la a una tercera persona al lloc de destí.

El matrimoni va sortir des del Carib en un creuer de luxe, però les autoritats els van detectar. Havien de ser detinguts en la primera escala, a l'illa de Madeira, però, el mal temps va impedir la maniobra i van haver d'esperar fins que arribessin a Lisboa. Un cop allà, van ser arrestats i comissada la mercaderia, valorada en 1,1 milió d'euros. No actuaven sols. "Malgrat totes les investigacions per intentar identificar les persones que, es creu, els han reclutat per transportar la cocaïna, no ha estat possible", apunten fonts de la investigació.

"Els sospitosos van actuar junts amb el propòsit de rebre i portar amb si la cocaïna i l'objectiu de lliurar-la a un tercer a canvi de diners", assenyala l'acusació, que assegura que "la parella era conscient de les característiques, naturalesa i quantitat de la mercaderia", així com que" actuaven lliure, voluntària i conscientment". Al costat de la droga van ser requisats un telèfon mòbil, una targeta SIM, un iPad i un diari de tapa dura amb notes "escrites a mà i 3 trossos petits de paper amb noms i contactes". Ara esperen a la presó a l'espera d'un judici en el qual poden resultar condemnats a 12 anys de presó.