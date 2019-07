Benidorm, el destí dels madurs britànics per a les seves orgies de sexe, alcohol i drogues

Benidorm és des de fa dècades un dels destins preferits del turisme britànic. Més enllà dels joves, i del públic familiar, un dels col·lectius que aposta per la ciutat alacantina és el dels que ja han complert els cinquanta anys. El diari britànic Daily Mirror acaba de publicar un reportatge on descriu les bacanals de sexe, alcohol i drogues dels seus compatriotes. En l'article, relata les queixes veïnals i dels mateixos hotelers, que lamenten la mala imatge que es dona.



«Jubilats britànics causen en el caos a Benidorm amb sessions maratonianes d'alcohol, drogues i sexe», afirma el diari britànic, que no s'està de relatar com jubilats i prejubilats presumeixen de la facilitat que tenen per aconseguir i consumir cocaïna, i de com participen en espectacles de sexe en viu en clubs de la ciutat.





Older Brits causing chaos in Benidorm with marathon drink, drugs and sex sessions https://t.co/m32mYgr9MY pic.twitter.com/UfXfai51q4 — Daily Mirror (@DailyMirror) July 29, 2019