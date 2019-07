El CIS situa el PSOE en xifres rècord amb un 41,3 per cent en intenció de vot

L'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) situa el PSOE en xifres rècord i a la vora de la majoria absoluta amb un 41,3 per cent en intenció de vot directe, mentre que el PP recuperaria la segona posició per la forta caiguda de Cs, que seria la quarta força. L'enquesta, que es va dur a terme entre l'1 i l'11 d'aquest mes, setmanes abans de la investidura fallida de Pedro Sánchez, no pregunta aquesta vegada als ciutadans pels diferents models per a un possible pacte de Govern. Per contra, el sondeig sí reflecteix una nova pujada del PSOE, que en només un mes passa 39,5 al 41,3 per cent dels suports, mentre que el PP manté el mateix percentatge que a l'anterior enquesta, amb un 13,7 per cent de vot directe.

Ciutadans, fins al mes passat segona força, cau en un mes més de tres punts, del 15,8 al 12,3 per cent de suports, mentre que Unides Podem i les seves confluències pugen lleugerament i passen a la tercera posició, del 12,7 al 13,1 per cent dels sufragis. Vox es manté com la cinquena força política, encara que baixa unes dècimes, del 5,1 per cent al 4,6, per davant d'ERC, que puja sis dècimes (del 3,9 al 4,5%). Ja en setè lloc es troba JxCat, que passa del l'1,2 per cent a l'1,6 per cent de la intenció directa de vot, mentre que el PNB baixa una dècima fins a l'1,4 per cent.

Els enquestats també posen nota als polítics -cap arriba a l'aprovat- i a més aquest mes ha caigut la qualificació de tots els líders, especialment del president de Ciutadans, Albert Rivera, que perd quatre dècimes en passar de 3,8 sobre deu al 3,4. Amb caigudes de 3 dècimes en la nota ciutadana es col·loquen els presidents de PP i Vox, Pablo Casado i Santiago Abascal, que obtenen una valoració de 3,1 (davant del 3,4 per cent del passat mes de juny) Casado, i de 2,3 (davant del 2,6) Abascal.

El secretari general del PSOE i president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, segueix encapçalant la llista com el líder més apreciat amb un 4,6 sobre deu, encara que baixa 2 dècimes des del 4,8 que va aconseguir al juny. El líder d'IU, Alberto Garzón, i el de Podem, Pablo Iglesias, cauen també en la valoració dels ciutadans tot i que una sola dècima; així Garzón obté una nota de 3,6, mentre que Iglesias es queda en un 3,3 sobre deu.

El sondeig torna a preguntar als ciutadans sobre la conveniència de reformar la Constitució per eliminar el requisit de la majoria absoluta per elegir el president, una condició que només és necessària en la primera votació d'investidura. Un 49,9 per cent dels enquestats està a favor de reformar la Carta Magna per prescindir d'aquest requisit davant del 27,1 que no ho veu necessari i un 23 que no sap o no contesta.



La situació política preocupa

Igual que el mes anterior, la situació política torna a repuntar entre les preocupacions ciutadanes i torna a assolir el seu màxim històric des de 1985. Així, un 38,1 per cent dels enquestats situa els polítics, els partits i la política entre els tres principals problemes del país, sis punts més que el mes passat.

De fet, un 64,2 per cent dels enquestats qualifica de dolenta o molt dolenta la situació política, deu punts més que al juny, i només un 4,4 per cent creu que la situació política és bona o molt bona, davant del 10 per cent de juny. La política és vista com el segon problema pels ciutadans, darrere de l'atur, que torna a aparèixer com la preocupació número u, en ser esmentada per un 61,8 per cent dels enquestats.