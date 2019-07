Detenen un reu de la presó d'Alacant per matar el seu company de cel·la

La Policia Nacional va detenir un intern de la presó de Fontcalent (Alacant) per assassinar el seu company de cel·la després d'una discussió ocorreguda dilluns a la nit entre tots dos. L'arrestat, de 37 anys, es troba a les dependències policials per un presumpte delicte d'homicidi mentre s'investiga el cas. El succés va tenir lloc cap a dos quarts de dotze de la nit a l'interior de la cel·la d'un dels mòduls de la presó de compliment de Fontcalent per una discussió entre els dos presos que va derivar en una baralla. Segons declaracions del presumpte agressor als funcionaris de la presó, la discussió es va iniciar per uns problemes de convivència relacionats amb roncs. El mort tenia 57 anys i era d'origen algerià.

Fonts d'Institucions Penitenciàries van confirmr la detenció del reclús, tot explicant que el succés es va produir quan les cel·les estaven ja tancades i que la Policia Nacional s'ha fet càrrec de les diligències. Segons la versió del pres detingut, en la discussió va empènyer el seu company de cel·la, aquest va caure i es va colpejar. Els funcionaris es van presentar immediatament a la cel·la i van avisar els metges, que van confirmar la mort, després del que es va comunicar el succés a la Policia Nacional.