El jutge sospita que la cúpula del BBVA va consentir la contractació de Villarejo

El jutge del cas Tàndem, Manuel García Castellón, sospita que la cúpula del BBVA va consentir la contractació de l'excomissari José Villarejo per a tasques d'informació i espionatge, tenint en compte el «benefici personal i empresarial» que li podien reportar. Segons un fragment de l'acte d'imputació al BBVA, el magistrat veu necessari determinar si el banc va posar en marxa mesures per evitar el delicte o si, per contra, «l'absència de mecanismes de control» i «la tolerància amb pràctiques contràries a la bona fe empresarial» van ser «mitjans utilitats pel banc per facilitar la contractació de Villarejo». Tot això, explica el jutge, presumptament «consentit per la cúpula del propi banc pel benefici personal i empresarial» que li reportarien aquests serveis de l'excomissari.

Per part seva, el BBVA va anunciar el nomenament d'Ana Fernández Manrique com a responsable de l'àrea de Regulació i Control Intern, un càrrec fins ara ocupat per Eduardo Arbizu, una persona molt propera a l'expresident de l'entitat Francisco González, que surt del banc. L'entitat no va fer cap comentari sobre si hi ha relació entre els canvis a l'organigrama i la seva investigació interna per aclarir les seves relacions amb Villarejo, però Eduardo Arbizu va ser el responsable jurídic del BBVA des de 2002 fins a desembre de 2018.

Per altra banda, González va demanar, després de conéixer la imputació del banc per suborn i corrupció, delimitar possibles irregularitats individuals de l'actuació de BBVA, que va qualificar d'«irreprotxable» i «per damunt de l'exigible» en matèria de govern corporatiu.

«Considero molt important afrontar la investigació oberta amb total transparència, i ajudar a delimitar possibles actuacions individuals de caràcter irregular, si existissin, de l'actuació del banc en el seu conjunt que, no tinc cap dubte, ha sigut irreprotxable i amb un compliment per damunt de l'exigible en matèria de compliment normatiu», va afirmar.