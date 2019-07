El ministre d'Interior romanès dimiteix per l'assassinat de dues joves

El ministre d'Interior de Romania, Nicolae Moga, va dimitir davant les crítiques rebudes després de l'assassinat de dues adolescents al sud del país. «Després d'una conversa amb la primera ministra, Voirica Dancila, he decidit dimitir», va explicar Moga, abans de destacar que ho fa per «salvar una mica del colpejat prestigi del Ministeri per les deficients activitats d'alguns dels seus empleats que han estat cessats o seran castigats». El president, Kalus Iohannis, va acceptar la dimissió i va nomenar el viceprimer ministre Mihai Fifor com a titular de la cartera de manera interina.

Un home de 65 anys va confessar l'assassinat d'Alexandra Macesanu, de 15 anys i desapareguda el 24 de juny, i de Luiza Melencu, de 18 anys, vista per última vegada a l'abril.

Els casos han provocat malestar a la població després de conèixer-se que la Policia va trigar 19 hores a entrar a la casa del sospitós per errors burocràtics i falta de mitjans i de personal, tot i que una de les joves es va posar en contacte fins a tres vegades amb les forces de seguretat durant el seu captiveri.

Macesanu va trucar al número d'emergència 112 fins a tres vegades dient que havia estat segrestada per un home mentre feia autoestop al seu poble natal a prop de Caracal. Les declaracions oficials mostren que les autoritats van trigar 19 hores a localitzar i entrar a la residència de Dinca, mentre lluitaven per localitzar les seves trucades sense comptar amb la tecnologia adequada.