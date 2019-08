Apallissen un menor a Palma en defensar la germana d'una agressió sexual

La Policia Nacional està investigant la brutal pallissa que un jove de 16 anys va rebre el passat divendres a la Platja de Palma, a Mallorca, quan intentava defensar la seva germana, de 14 anys d'un presumpte abús sexual. La denúncia interposada pels pares del menor explica que tot va succeir després de finalitzar un multitudinari concert, quan ja fora del recinte on s'havia celebrat un grup d'uns 20 joves va envoltar la menor, de 14 anys, per abusar d'ella. Tant la noia com l'amiga que estava amb ella van aconseguir fugir del lloc. Va ser llavors quan el seu germà es va acostar al grup que presumptament havia intentat abusar sexualment de la seva germana per demanar explicacions. Els nois el van envoltar i van començar a agredir-lo amb extrema brutalitat donant-li cops de puny i puntades de peu. Segons l'informe mèdic, el menor va patir doble fractura de la mandíbula i policontusions a tot el cos, i a més li van robar la cartera.