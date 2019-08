Els EUA donen per mort el fill de Bin Laden que estava a la cúpula d'Al-Qaeda

Els serveis d'intel·ligència dels Estats Units han rebut informes que indiquen que Hamza bin Laden, fill d'Ossama bin Laden i considerat un dels actuals líders del grup terrorista Al-Qaeda, ha mort. Tres fonts del Govern nord-americà que van demanar no ser identificades van confirmar la mort de Hamza bin Laden, si bé de moment com i on va perdre la vida segueix sense saber-se. Es desconeix també si EUA, que havien ofert una recompensa d'un milió de dòlars per qualsevol informació que conduís a la seva localització, han exercit algun paper en la mort del fill d'Ossama bin Laden.

Tot i que es desconeixia el parador de Hamza bin Laden, de 30 anys, les autoritats nord-americanes sospitaven que podia trobar-se en algun lloc de la frontera entre l'Afganistan i el Pakistan, possiblement esperant una oportunitat per creuar a l'Iran. Inicialment, era Saad bin Laden qui estava cridat a rellevar el seu pare al capdavant de l'organització terrorista, però la seva mort al Pakistan durant un atac amb drons va obligar aquest a nomenar com el seu nou hereu Hamza, deu anys més jove que el primogènit del terrorista saudita.

El secretari adjunt per a la Seguretat Diplomàtica dels EUA, Michael Evanoff, va explicar el febrer passat, durant una roda de premsa, que Ossama bin Laden, mort el maig de 2011, va passar anys preparant Hamza per assumir el lideratge de l'organització gihadista, que exerceix actualment l'egipci Aiman al-Zauahri.